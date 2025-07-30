В Самарской области открываются школы для пациентов с хроническими заболеваниями

В Самарской области начали работу школы для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. Они созданы в рамках пилотного проекта и уже открыты в ряде медицинских учреждений региона.
Программы рассчитаны на людей с диабетом, гипертонией, ИБС, ХОБЛ, бронхиальной астмой и другими болезнями. Пациентов учат управлять своим состоянием — измерять давление, уровень сахара, использовать ингаляторы и делать инъекции.
Как сообщают в облправительстве, обучение включает лекции, групповые и индивидуальные занятия, консультации и выдачу «паспорта пациента» по итогам курса.
Первая школа по сахарному диабету стартует 5 августа. Информацию можно получить в поликлинике по месту прикрепления.
Проект реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Ранее учёные Самарского университета им. Королёва разработали новый способ ранней диагностики хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ).
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