В Иркутске задержали мужчину, который ударил прохожую твердым предметом

В Иркутске задержали мужчину, который ударил прохожую пакетом с твердым предметом. Напомним это произошло в Свердловском районе. Местный житель хотел познакомиться с 51-летней незнакомкой на улице. Однако женщина отказала незнакомцу, в ответ на это он нанес ей телесные повреждения. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МВД, нарушителя нашли на той же остановке, где его засняла камера видеонаблюдения.
— Задержанный объяснил, что конфликт с женщиной произошел спонтанно. Он действительно хотел с ней познакомиться, но потерпевшая отказала. Затем их маршруты пересеклись, и женщина заподозрила, что мужчина ее преследует. Во время ссоры он ударил ее пакетом, в котором якобы лежали яблоки, — уточнили в ведомстве.
Теперь правоохранители уточняют обстоятельства и подробности происшествия. Возможно будут заводить уголовное дело по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».