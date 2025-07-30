В Иркутске задержали мужчину, который ударил прохожую твердым предметом

В Иркутске задержали мужчину, который ударил прохожую пакетом с твердым предметом. Напомним это произошло в Свердловском районе. Местный житель хотел познакомиться с 51-летней незнакомкой на улице. Однако женщина отказала незнакомцу, в ответ на это он нанес ей телесные повреждения. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МВД, нарушителя нашли на той же остановке, где его засняла камера видеонаблюдения.