Форвард «Крыльев» Вадим Раков рассказал, в каких европейских лигах хочет сыграть

20-летний нападающий объяснил, в каких ведущих чемпионатах мечтает попробовать свои силы.
Вадим Раков выступает за «зелено-бело-синих» с июля нынешнего года. В «Крыльях» по договору аренды с «Локомотивом». Она рассчитана до конца сезона. В двух матчах за волжан уже забил два мяча. Оба — лучшие в первых двух турах РПЛ.
Сейчас молодой форвард оценивается в 1,2 млн евро (114 млн рублей).
«Сейчас моя мечта — попасть в английский или испанский клуб. Мне очень нравится игра в одно-два касания. Нравится, когда тренеры дают идти в обыгрыш», — сказал Раков «Матч ТВ».
Недавно главный тренер «КС» Магомед Адиев заявил, что хотел бы видеть в составе вратаря Ивана Ломаева. Он выступал за волжан с 2020-го по 2025 год.
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