Форвард «Крыльев» Вадим Раков рассказал, в каких европейских лигах хочет сыграть

Вадим Раков выступает за «зелено-бело-синих» с июля нынешнего года. В «Крыльях» по договору аренды с «Локомотивом». Она рассчитана до конца сезона. В двух матчах за волжан уже забил два мяча. Оба — лучшие в первых двух турах РПЛ.