В Омске у матери участника СВО украли 3 млн рублей

Прокуратура Павлоградского района Омской области подала иск в суд Костромской области о возврате 3 млн рублей 61-летней местной жительнице. Деньги, которые ее сын — участник СВО — перевел как компенсацию за ранение, предназначались для покупки жилья, но ушли аферистам. Об этом сообщил 30 июля канал t.me/prok_omsk.
Сибирячка стала жертвой злоумышленников в ноябре 2024 года. Женщина поверила незнакомцам, которые заявили о необходимости перечислить средства на якобы безопасный счет. Расследование выявило, что получателем оказался 20-летний житель Костромской области, продавший свою банковскую карту неизвестным лицам.
«Исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения направлено в Красносельский районный суд», — сообщили в прокуратуре.
Решение по новому делу о дистанционной краже пока не принято.
Ранее «КП Омск» рассказала об оспаривании незаконного повышения стоимости ЖКУ в регионе.