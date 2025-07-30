В Омске у матери участника СВО украли 3 млн рублей

Прокуратура Павлоградского района Омской области подала иск в суд Костромской области о возврате 3 млн рублей 61-летней местной жительнице. Деньги, которые ее сын — участник СВО — перевел как компенсацию за ранение, предназначались для покупки жилья, но ушли аферистам. Об этом сообщил 30 июля канал t.me/prok_omsk.