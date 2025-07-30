Очередной гуманитарный груз в зону СВО отправили из Самары

Из Самары в зону специальной военной операции направили две фуры с крупной партией пиломатериалов — почти 35 кубометров древесины.
Груз предназначен для возведения блиндажей и укреплений на Херсонском направлении. Организацией отправки занимался департамент транспорта города.
В мэрии подчеркнули важность регулярной поддержки военнослужащих. Гуманитарные и технические грузы из Самары уходят на передовую несколько раз в неделю.
Среди них — транспорт, средства связи, оборудование для противодействия дронам. Особую роль в сборах играют неравнодушные жители: дети, отправляющие письма с фронтовыми пожеланиями, родные, собирающие посылки, и бизнес, помогающий с приобретением сложной техники.
Как сообщили в администрации, при формировании помощи ориентируются на актуальные запросы от подразделений.
На данный момент наиболее востребованы анализаторы дронов, тепловизоры, квадрокоптеры, запасные аккумуляторы к ним, передвижные генераторы, мотоциклы и внедорожники.
Также срочно нужны запчасти и колёса для автомобилей УАЗ, КамАЗ и «Урал».
Ранее из Самары уже передали 20 мотоциклов, два УАЗа, детекторы дронов и оборудование радиоэлектронной борьбы.
Для тех, кто хочет внести свой вклад, по всему городу работает 30 пунктов приёма гуманитарной помощи. Информацию о них можно найти на официальном сайте администрации Самары.
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