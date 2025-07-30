Мособлдума ввела штрафы за нелегальное предложение услуг такси в аэропортах

«Такое решение было принято для того, чтобы пассажиры не сталкивались с нелегальными перевозчиками и навязчивыми “зазывалами”, а заказ такси был безопасным и удобным — только через официальные точки. Как правило, таксисты-частники не проходят медосмотры, а машины — технические предрейсовые осмотры. Кроме этого, зачастую поездки на нелегальных такси стоят в разы дороже», — приводятся в сообщении слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.