Мособлдума ввела штрафы за нелегальное предложение услуг такси в аэропортах

«Такое решение было принято для того, чтобы пассажиры не сталкивались с нелегальными перевозчиками и навязчивыми “зазывалами”, а заказ такси был безопасным и удобным — только через официальные точки. Как правило, таксисты-частники не проходят медосмотры, а машины — технические предрейсовые осмотры. Кроме этого, зачастую поездки на нелегальных такси стоят в разы дороже», — приводятся в сообщении слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.
Он напомнил, что ранее постановлением правительства Московской области был установлен запрет на предложение услуг легкового такси в неположенных местах в аэропортах Подмосковья. Предлагать и оформлять услуги можно только за стойками заказа, которые отвечают всем требованиям законодательства.
Согласно принятому закону, размер штрафов составит для граждан — 5 тыс. руб.; для должностных лиц — 20 тыс. руб.; для юридических лиц — 50 тыс. руб. Привлекать к ответственности за данное правонарушение будут уполномоченные сотрудники министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Новые правила действуют в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский.