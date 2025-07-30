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Мособлдума ввела штрафы за нелегальное предложение услуг такси в аэропортах

Мособлдума в ходе заседания приняла закон об установлении штрафов за предложение услуг такси в аэропортах Московской области вне специально отведенных для этого мест. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

Источник: РИА "Новости"

«Такое решение было принято для того, чтобы пассажиры не сталкивались с нелегальными перевозчиками и навязчивыми “зазывалами”, а заказ такси был безопасным и удобным — только через официальные точки. Как правило, таксисты-частники не проходят медосмотры, а машины — технические предрейсовые осмотры. Кроме этого, зачастую поездки на нелегальных такси стоят в разы дороже», — приводятся в сообщении слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Он напомнил, что ранее постановлением правительства Московской области был установлен запрет на предложение услуг легкового такси в неположенных местах в аэропортах Подмосковья. Предлагать и оформлять услуги можно только за стойками заказа, которые отвечают всем требованиям законодательства.

Согласно принятому закону, размер штрафов составит для граждан — 5 тыс. руб.; для должностных лиц — 20 тыс. руб.; для юридических лиц — 50 тыс. руб. Привлекать к ответственности за данное правонарушение будут уполномоченные сотрудники министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Новые правила действуют в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский.