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Теплосети капитально готовят к зиме

В Челябинске ограничено движение на двух участках возле проспекта Ленина: по Свердловскому проспекту (от Ленина до Сони Кривой) и улице Энгельса (от Ленина до Коммуны). Пробки продлятся всю неделю, пока специалисты компании «УСТЭК» заменяют старые тепломагистрали диаметром 500 — 700 мм, снабжающие сотни домов.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Вечерний Челябинск

«Эта неделя принесет сложности для автомобилистов, но работы крайне важны для бесперебойного отопления зимой», — пояснил мэр Алексей Лошкин на аппаратном совещании. Он отметил, что подрядчик обычно соблюдает сроки, но попросил ускорить процесс.

Параллельно в городе продлены 3-й и 4-й этапы опрессовок. «98 домов еще не подключены после третьего этапа. Мы меняем целые участки труб, а не ставим заплатки», — сообщил вице-мэр Александр Астахов. Отстающие дома подключат в течение недели.

С 29 июля стартует 5-й этап испытаний теплосетей. Всего запланировано шесть этапов. «Лучше решать эти проблемы летом, чтобы зимой не было аварий», — подчеркнул Лошкин.

Горожан просят заранее планировать маршруты и запастись терпением — временные неудобства позволят избежать серьезных проблем в отопительный сезон.