Теплосети капитально готовят к зиме

В Челябинске ограничено движение на двух участках возле проспекта Ленина: по Свердловскому проспекту (от Ленина до Сони Кривой) и улице Энгельса (от Ленина до Коммуны). Пробки продлятся всю неделю, пока специалисты компании «УСТЭК» заменяют старые тепломагистрали диаметром 500 — 700 мм, снабжающие сотни домов.