Теплосети капитально готовят к зиме

«Эта неделя принесет сложности для автомобилистов, но работы крайне важны для бесперебойного отопления зимой», — пояснил мэр Алексей Лошкин на аппаратном совещании. Он отметил, что подрядчик обычно соблюдает сроки, но попросил ускорить процесс.
Параллельно в городе продлены 3-й и 4-й этапы опрессовок. «98 домов еще не подключены после третьего этапа. Мы меняем целые участки труб, а не ставим заплатки», — сообщил вице-мэр Александр Астахов. Отстающие дома подключат в течение недели.
С 29 июля стартует 5-й этап испытаний теплосетей. Всего запланировано шесть этапов. «Лучше решать эти проблемы летом, чтобы зимой не было аварий», — подчеркнул Лошкин.
Горожан просят заранее планировать маршруты и запастись терпением — временные неудобства позволят избежать серьезных проблем в отопительный сезон.