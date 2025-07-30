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«Мой Сальск, держитесь!»: Жена футболиста Дмитрия Тарасова поддержала родной город после атаки БПЛА под Ростовом

Модель Анастасия Тарасова обратилась к жителям Сальска после атаки БПЛА.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

После атаки БПЛА на город Сальск Ростовской области к его жителям со словами поддержки обратилась модель Анастасия Тарасова, жена футболиста Дмитрия Тарасова. В ночь на 29 июля в результате падения беспилотника здесь погиб гражданский водитель, а утром при разминировании дрона еще два сапера — бойцов Росгвардии.

— Мой Сальск, держитесь! — призвала Анастасия, разместив инструкцию безопасных действий при падении беспилотника. — Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике, не выкладывайте фото и видео в массовые группы и в соцсети, не подходите к упавшим объектам.

Напомним, обладательница титула «Вторая вице-мисс Россия — 2014» и мать четверых детей родилась и выросла в Сальске и часто делится теплыми воспоминаниями о родных краях с подписчиками своего блога.

Модель Анастасия Тарасова родилась и выросла в Сальске. Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Сама модель на днях вернулась из Сальска, где состоялось прощание с ее дедушкой Владимиром Александровичем. Известного в городе поэта, музыканта и журналиста не стало на 85-м году жизни.

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