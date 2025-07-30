«Мой Сальск, держитесь!»: Жена футболиста Дмитрия Тарасова поддержала родной город после атаки БПЛА под Ростовом

После атаки БПЛА на город Сальск Ростовской области к его жителям со словами поддержки обратилась модель Анастасия Тарасова, жена футболиста Дмитрия Тарасова. В ночь на 29 июля в результате падения беспилотника здесь погиб гражданский водитель, а утром при разминировании дрона еще два сапера — бойцов Росгвардии.
— Мой Сальск, держитесь! — призвала Анастасия, разместив инструкцию безопасных действий при падении беспилотника. — Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике, не выкладывайте фото и видео в массовые группы и в соцсети, не подходите к упавшим объектам.
Напомним, обладательница титула «Вторая вице-мисс Россия — 2014» и мать четверых детей родилась и выросла в Сальске и часто делится теплыми воспоминаниями о родных краях с подписчиками своего блога.
Модель Анастасия Тарасова родилась и выросла в Сальске. Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
Сама модель на днях вернулась из Сальска, где состоялось прощание с ее дедушкой Владимиром Александровичем. Известного в городе поэта, музыканта и журналиста не стало на 85-м году жизни.
Подпишись на нас в Telegram.
Читайте также.
«Такие молодые. Такие красивые»: Что известно о погибших саперах в Сальске после атаки БПЛА в Ростовской области.