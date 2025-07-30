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В Сальске восстановили электроснабжение после атаки БПЛА

Электричество вернули в обесточенные после воздушной атаки здания Сальска.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Сальске Ростовской области завершили работы по восстановлению электроснабжения после атаки БПЛА. Подключение выполнили еще вечером 29 июля, сообщают в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

По данным властей, после повреждения воздушной линии электропередачи в микрорайоне Новосальск без электричества оставались 2840 человек. В восстановлении ключевой линии были задействованы две бригады, десять специалистов и четыре единицы спецтехники.

— Взаимодействовали местные власти, правоохранители, сотрудники МЧС, Росгвардии и службы разминирования. Благодаря этому удалось обеспечить безопасность работ, — прокомментировал министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.

Напоминаем: нельзя подходить к дронам или их обломкам. При обнаружении подобных предметов нужно сразу же звонить по номеру «112». В случае проблем с электричеством или появлении повреждений на энергообъектах следует обращаться по телефонам горячих линий энергокомпаний.

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