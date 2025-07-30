На проблемных участках Челябинска усилят защиту от подтоплений

Работы проведут на улицах Валдайской, Первой Пятилетки, возле трамвайного депо № 1 и дома № 17 по Молодогвардейцев.
«Все работы по требованию главы города выполнят в кратчайшие сроки», — подчеркнули в мэрии. На Валдайской дополнительно установят трубопровод для аварийного сброса воды.
Сотрудники МКУ «ЭВИС» круглосуточно мониторят ситуацию с подтоплениями, особенно в условиях затяжных дождей. Как отметил глава Металлургического района Сергей Кочетков, после монтажа ливневок на улице 32-й годовщины Октября в поселке Першино ситуация значительно улучшилась: «Львиную долю поверхностных вод система снимает. Рассматриваем варианты монтажа дополнительной решетки».
Мэр Алексей Лошкин поручил доработать систему водоотведения с учетом особенностей рельефа: «Нужно настроить систему так, чтобы в будущем она не давала сбоев». Особое внимание уделят регулярной прочистке ливневок, которые быстро засоряются мусором.
«Трубы забиваются на 100%, особенно в частном секторе. Поэтому работу по их очистке нужно вести постоянно», — подчеркнул Лошкин, отметив, что в выходные лично проверял ситуацию в Першино.
В рамках борьбы с подтоплениями в городе уже проложили 209 метров ливневой канализации в Першино и прочистили от ила перепускные трубы на Эстонских болотах, которые не обслуживались 20 лет. В Ленинском районе после проведенных работ жалоб на подтопления во время последних дождей не поступало.