На проблемных участках Челябинска усилят защиту от подтоплений

В рамках борьбы с подтоплениями в городе уже проложили 209 метров ливневой канализации в Першино и прочистили от ила перепускные трубы на Эстонских болотах, которые не обслуживались 20 лет. В Ленинском районе после проведенных работ жалоб на подтопления во время последних дождей не поступало.