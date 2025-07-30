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В Иркутске с 1 по 15 августа ограничат движение по улице Октябрьской Революции

Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске с 8 утра 1 августа до 20 часов вечера 15 августа ограничат движение по улице Октябрьской Революции. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.

— Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ, — уточнили в мэрии Иркутска.

Изменить маршрут придется автомобилистам, кто собирается поехать по улице Октябрьской революции в районе пересечения с улицей Дзержинского. Водителей просят заранее продумать альтернативный путь.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в некоторых дома Иркутска с 30 июля по 2 августа не будет горячей воды. Временные неудобства связаны с ремонтом на тепловой сети.