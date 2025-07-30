В Иркутске с 1 по 15 августа ограничат движение по улице Октябрьской Революции

В Иркутске с 8 утра 1 августа до 20 часов вечера 15 августа ограничат движение по улице Октябрьской Революции. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.
— Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ, — уточнили в мэрии Иркутска.
Изменить маршрут придется автомобилистам, кто собирается поехать по улице Октябрьской революции в районе пересечения с улицей Дзержинского. Водителей просят заранее продумать альтернативный путь.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в некоторых дома Иркутска с 30 июля по 2 августа не будет горячей воды. Временные неудобства связаны с ремонтом на тепловой сети.