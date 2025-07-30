Max стал обязательным для получения документов на электронную подпись

«Госключ» состоит из двух частей — мобильного приложения и серверной платформы для подписания юридически значимых документов УКЭП и УНЭП, работает с 2021 года. В приложении можно подписать заявление на получение госуслуг, заключение договоров и др. «Госключ» принимает документы, например, из приложения госуслуг или информсистем компаний, и формирует их в очередь на подпись. Документы можно направлять как самому себе, так и другому человеку (чтобы подписать, получателю потребуется приложение «Госключ»). Юрлица для взаимодействия с «Госключем» интегрируют свои информсистемы с этим сервисом через API (программный интерфейс, который позволяет приложениям и системам взаимодействовать друг с другом, а также с данными из госреестров).