Max стал обязательным для получения документов на электронную подпись

В середине июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому национальным мессенджером стал Мax, за его работу и развитие отвечает «дочка» VK «Коммуникационная платформа». Национальный мессенджер должен объединить в едином приложении функционал отечественных цифровых сервисов — государственных, финансовых, коммерческих.
Большинство положений закона о национальном мессенджере вступили в силу с момента его подписания. При этом по закону требование об обязательном подписание документов с помощью УКЭП и УНЭП через Max не применимо «для реализация полномочий госорганов».
Представитель Минцифры не пояснил, что значит эта формулировка. В то же время он сообщил РБК, что подписание документов электронной подписью будет, как и раньше, проводиться в приложении «Госключ». «В законе речь идет об эксклюзивном бесшовном взаимодействии “Госключа” с национальным мессенджером, что позволит упростить направление и получение на подпись документов», — сказал он, объяснив, что документы можно будет просто направить в чат мессенджера. От других комментариев он отказался.
Если раньше юрлица (например, банки или операторы связи) направляли документ юрлицу или физлицу на подпись напрямую в «Госключ», то, исходя из формулировок закона, теперь они должны отправлять его в Max, говорит Евгений Царев, управляющий RTM Group, которая занимается аудитом информсистем компаний на соответствие законодательству, в том числе аудит правомерного применения электронной подписи. Когда пользователь получит документ в мессенджере, он направит его в «Госключ», где проведет подписание.
При этом источник РБК на рынке информационной безопасности указал, что в законе речь идет только о подписи документов из систем коммерческих компаний, например, договоров о сделках с недвижимостью или регистрации сим-карт. Документы из портала «Госуслуг» будут, как и раньше, приходить в «Госключ».
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев рассуждая о том, что электронная подпись станет одной из функций Max, говорил, что их «главная задача — включить электронную подпись в оборот». «Например, человек приходит в салон связи, считал QR-код, загрузил в мессенджер договор, там же его подписал и отправил обратно оператору», — приводил пример министр.
Представитель Max отказался от комментариев.
Как работают нацмессенджер и «Госключ»
По закону о национальном мессенджере этот сервис должен позволить отправителю сообщения точно определять его получателя. Сервис будет в том числе обмениваться информацией с госсистемами, которые используются для предоставления электронных госуслуг. Это позволит с помощью мессенджера проходить проверку личности без предъявления паспорта или другого удостоверяющего документа (например, для получения льгот, при заселении в гостиницу, зачислении в образовательное учреждение и др.).
На середину июля в мессенджере было зарегистрировано более 2 млн человек. Помимо возможности переписки в Max доступны аудио- и видеозвонки, групповые видеозвонки, денежные переводы, нейросеть «Сбера» GigaChat 2.0 и мини-приложения российских компаний. Также в тестовом режиме доступны информационные каналы СМИ и популярных авторов.
«Госключ» состоит из двух частей — мобильного приложения и серверной платформы для подписания юридически значимых документов УКЭП и УНЭП, работает с 2021 года. В приложении можно подписать заявление на получение госуслуг, заключение договоров и др. «Госключ» принимает документы, например, из приложения госуслуг или информсистем компаний, и формирует их в очередь на подпись. Документы можно направлять как самому себе, так и другому человеку (чтобы подписать, получателю потребуется приложение «Госключ»). Юрлица для взаимодействия с «Госключем» интегрируют свои информсистемы с этим сервисом через API (программный интерфейс, который позволяет приложениям и системам взаимодействовать друг с другом, а также с данными из госреестров).
В апреле Минцифры сообщало, что сертификат ключа проверки электронной подписи в «Госключе» оформили 20,8 млн человек. Самый частый запрос — заявление на госуслуги, затем — сделки с недвижимостью, договоры связи, кадровые документы и др. Свои бизнес-процессы с «Госключом» интегрировали 1,5 тыс. коммерческих компаний.
На что повлияют изменения
По словам Евгения Царева из RTM Group, тем организациям, которые ранее интегрировались с API «Госключа» для подписания документов теперь нужно будет перестраивать интеграцию на API Max. Так они смогут направлять своим клиентам, а также другим компаниям и ИП документы не в «Госключ», а в Max. Это касается сценариев кадрового электронного документооборота, где сотрудник подписывает заявление, например, на отпуск; ситуаций, когда банки направляют физлицу на подписание заявление о сделке с недвижимостью, или если оператор связи направит договор при регистрации SIM-карты, рассуждает Царев.
Он подчеркнул, что функции «Госключа» не меняются, но он становится «движком» внутри Max, добавляя шаг в процесс и обязательность работы через мессенджер. По его мнению, ключевой драйвер интеграции «Госключа» с Max — решение о развитии последнего как национального мессенджера: «для роста популярности сервиса требуются уникальные, незаменимые функции». Внедрение «Госключа» в Max, по его оценке, рассматривается как один из таких шагов.
Похожий сценарий использования «Госключа» через Max описывает начальник отдела платформы доверенных сервисов и удостоверяющего центра «Гринатома» (входит в «Росатом») Сергей Чернышев. По его словам, из коммерческой информсистемы электронный документ будут направлять в Мax, а оттуда — в «Госключ». После подписи он будет возвращаться в обратном порядке: «Госключ» — Мax — информсистема, указал Чернышев. «Для использования “Госключа” человек должен зарегистрироваться в Max и авторизоваться там по номеру телефона (российскому или белорусскому), дополнительно должна быть привязка к “Госуслугам” для возможности получения УКЭП через “Госключ”, — пояснил Чернышев.
По его словам, массовая интеграция госинформсистем с Max запланирована на осень 2025 года. Для взаимодействия с Мax потребуется, в частности, интегрировать API мессенджера с платформой «Гостех 2.0» (на ней размещен «Госключ», как и другие госсистемы; платформу развивают «Ростелеком и “Сбер”).
Представитель «Ростелекома» отказался от комментариев. РБК направил запрос в «Сбер».
При этом сразу несколько собеседников на рынке указали, что пока нет финальных технических требований и спецификации API Max. Не выпущены еще и подзаконные акты с указанием, когда должны появиться эти требования. По словам одного из собеседников, до того, как появятся эти требования, невозможно оценить затраты бизнеса на интеграцию с API Max. Кроме того, масштаб необходимых доработок будет зависеть от текущей IT-инфраструктуры и процессов каждой конкретной компании.
Еще один источник РБК на IT-рынке отметил, что сейчас «Госключ» работает преимущественно с физлицами. Самые частые сценарии использования с внешними корпоративными системами — ипотечные сделки и кадровый электронный документооборот. В первую очередь изменения, связанные с Max, затронут операторов электронного документооборота («СКБ Контур», «Тензор», «Такском», «Калуга Астрал»), говорит собеседник РБК.
Представитель пресс-службы «Битрикс24» (у компании есть интеграция с «Госключем» через API) сказал, что они пока изучают изменения в законодательстве. Предварительно в компании планируют интегрировать API Max, но сначала хотят изучить его.
Представитель «СКБ Контур» отказался от комментариев. РБК направил запрос в «Тензор», «Такском» и «Калуга Астрал».