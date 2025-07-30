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Пассажиропоток аэропорта Самарканда за год вырос на 9,4%

Пассажиропоток аэропорта Самарканда за январь-июнь 2025 года достиг 708 тыс. человек при годовом приросте на 9,4%, сообщил оператор воздушной гавани Air Marakanda.

Источник: Аэропорт Самарканда

Основная часть пассажиров летали за рубеж — 678 тыс., по Узбекистану — 29,6 тыс. человек.

На начало июля нынешнего года воздушная гавань обслужила более 5,5 тыс. авиарейсов, это на 4,9% больше, чем годом ранее. Из самаркандского аэропорта с этого года выполняются рейсы в Красноярск, Владивосток, Душанбе.

Air Marakanda продолжает реализацию стратегии по улучшению пассажирского опыта. Одним из ключевых шагов стало подключение к глобальным программам лояльности Priority Pass и Lounge Key.

подчеркнули в компании

В компании подчеркнули, что на конец июля международный аэропорт Самарканда обслуживает рейсы по 23 направлениям.