Пассажиропоток аэропорта Самарканда за год вырос на 9,4%

Основная часть пассажиров летали за рубеж — 678 тыс., по Узбекистану — 29,6 тыс. человек.
На начало июля нынешнего года воздушная гавань обслужила более 5,5 тыс. авиарейсов, это на 4,9% больше, чем годом ранее. Из самаркандского аэропорта с этого года выполняются рейсы в Красноярск, Владивосток, Душанбе.
Air Marakanda продолжает реализацию стратегии по улучшению пассажирского опыта. Одним из ключевых шагов стало подключение к глобальным программам лояльности Priority Pass и Lounge Key.
В компании подчеркнули, что на конец июля международный аэропорт Самарканда обслуживает рейсы по 23 направлениям.