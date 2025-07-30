Пассажиропоток аэропорта Самарканда за год вырос на 9,4%

На начало июля нынешнего года воздушная гавань обслужила более 5,5 тыс. авиарейсов, это на 4,9% больше, чем годом ранее. Из самаркандского аэропорта с этого года выполняются рейсы в Красноярск, Владивосток, Душанбе.