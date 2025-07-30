Мэр Хабаровска ответил на вопросы горожан в прямом эфире

На эфире подняли тему реконструкции проспекта 60-летия Октября. Сергей Кравчук сообщил, что работы здесь ведутся с 2021 года и вышли на завершающую стадию. В 2025 году будет отремонтирован участок от улицы Суворова до переулка Гаражного. Уже выполнено более 60% работ, и график опережен на полтора месяца.