Мэр Хабаровска ответил на вопросы горожан в прямом эфире

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук провел прямой эфир с жителями города при поддержке Центра управления регионом Хабаровского края. Основными темами стали ремонт дорог, благоустройство и безопасность городской инфраструктуры. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Трансляция велась на официальных страницах администрации в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Вопросы от хабаровчан собирались заранее через платформу обратной связи, а также поступали в режиме реального времени.
На эфире подняли тему реконструкции проспекта 60-летия Октября. Сергей Кравчук сообщил, что работы здесь ведутся с 2021 года и вышли на завершающую стадию. В 2025 году будет отремонтирован участок от улицы Суворова до переулка Гаражного. Уже выполнено более 60% работ, и график опережен на полтора месяца.
До конца октября запланирован ремонт проблемных улиц, включая ямочный ремонт на улице П. Л. Морозова. Также будут установлены новые светофоры на перекрестках Ленина — Комсомольская и Истомина — Муравьёва-Амурского, а также обустроены пешеходные переходы у школы № 72 и в переулке Гаражном.
В 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» выделено более двух миллиардов рублей на ремонт ключевых объектов, включая транспортную развязку Ленинградская — Восточное шоссе и остановки на гостевом маршруте — «Главпочтамт», «Театр драмы», «Площадь Ленина».
Жители активно участвовали в обсуждении, задавая вопросы о безопасности дорожного движения и текущем состоянии улиц. Мэр пообещал, что все озвученные проблемы будут взяты на контроль.