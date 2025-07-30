В Vogue впервые опубликовали рекламную фотосессию с ИИ-моделью

Впервые за историю модного издания Vogue на его страницах появилась реклама с моделью, созданной искусственным интеллектом. В августовском номере была опубликована фотосессия для бренда Guess, героиня которой — полностью сгенерированное изображение. С новым выпуском журнала ознакомились в редакции Афиша Daily.
ИИ-модель — блондинка с идеальными чертами — позирует в светло-голубом комбинезоне с цветочным принтом и в полосатом платье. Под каждым снимком есть пометка мелким шрифтом: девушка не существует, ее внешний облик создан при помощи нейросетей.
Редакция Vogue заявила, что не принимала участие в разработке рекламной кампании — решение о публикации контента принадлежало бренду Guess. Тем не менее появление искусственной модели в печатной версии журнала вызвало волну критики в социальных сетях.
Пользователи выразили обеспокоенность тем, как подобные изображения могут повлиять на восприятие внешности. Поднялись вопросы об этике и будущем модельной индустрии. По мнению читателей, нейросети лишь укрепляют нереалистичные стандарты красоты и сводят на нет усилия по продвижению разнообразия на подиумах.
Плюс-сайз-модель Фелисити Хейворд резко отозвалась о кампании: «Guess либо хотят сэкономить, либо просто провоцируют обсуждение. В любом случае это выглядит пугающе». Она также назвала решение Vogue напечатать такой материал разочаровывающим.
Ответ на критику дали авторы изображений — команда креаторов из компании Seraphinne Vallora. Ее основательницы Валентина Гонсалес и Андреа Петреску утверждают, что процесс создания был трудоемким: на кампанию ушел почти месяц, в проекте участвовали пять специалистов.
По их словам, для бренда было разработано десять вариантов моделей, из которых заказчик выбрал два — блондинку и брюнетку. Плюс-сайз-персонажи не были предложены, поскольку, как признались создательницы, генеративные технологии пока не справляются с разнообразием телосложения.
«Мы стремимся к включенности, но не всегда аудитория отвечает интересом. Некоторые образы просто не находят отклика», — добавили они.