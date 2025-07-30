В Vogue впервые опубликовали рекламную фотосессию с ИИ-моделью

По их словам, для бренда было разработано десять вариантов моделей, из которых заказчик выбрал два — блондинку и брюнетку. Плюс-сайз-персонажи не были предложены, поскольку, как признались создательницы, генеративные технологии пока не справляются с разнообразием телосложения.