Помогут всем без исключения: родителей школьников ждет приятный подарок перед 1 сентября

Председатель комитета Сергей Гаврилов предложил сделать так, чтобы выплаты на школьные нужды для семей с детьми были одинаковыми по всей России и осуществлялись на федеральном уровне, пишет ura.ru.
Сейчас в разных регионах есть свои дополнительные выплаты на покупку школьной формы, учебников и рюкзаков. Эти выплаты зависят от места проживания, а не от того, насколько нужна помощь. В некоторых регионах есть только одна федеральная помощь, которая зависит от доходов семьи.
Гаврилов считает, что нужно создать систему, которая поможет больше нуждающихся семей вне зависимости от региона, и сделать выплаты более справедливыми и системными.
Ранее BFM-Новосибирск писал, что в Новосибирске почти 32 тысячи школьников сдали ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году.