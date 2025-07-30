Помогут всем без исключения: родителей школьников ждет приятный подарок перед 1 сентября

Сейчас в разных регионах есть свои дополнительные выплаты на покупку школьной формы, учебников и рюкзаков. Эти выплаты зависят от места проживания, а не от того, насколько нужна помощь. В некоторых регионах есть только одна федеральная помощь, которая зависит от доходов семьи.