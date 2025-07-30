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Помогут всем без исключения: родителей школьников ждет приятный подарок перед 1 сентября

В Госдуме предложили ввести федеральную выплату к 1 сентября для семей с детьми.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Freepik

Председатель комитета Сергей Гаврилов предложил сделать так, чтобы выплаты на школьные нужды для семей с детьми были одинаковыми по всей России и осуществлялись на федеральном уровне, пишет ura.ru.

Сейчас в разных регионах есть свои дополнительные выплаты на покупку школьной формы, учебников и рюкзаков. Эти выплаты зависят от места проживания, а не от того, насколько нужна помощь. В некоторых регионах есть только одна федеральная помощь, которая зависит от доходов семьи.

Гаврилов считает, что нужно создать систему, которая поможет больше нуждающихся семей вне зависимости от региона, и сделать выплаты более справедливыми и системными.

Ранее BFM-Новосибирск писал, что в Новосибирске почти 32 тысячи школьников сдали ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году.