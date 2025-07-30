Опрос показал отношение россиян к национальному мессенджеру

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Почти две трети (64%) россиян поддерживают инициативу по созданию национального мессенджера, которым стала платформа Max, 55% пользователей мессенджеров и мобильных приложений хотели бы, чтобы их данные хранились на российских серверах, следует из опроса Аналитического Центра ВЦИОМ.
Среди тех, кто использует мессенджеры, 85% делают это для общения с близким, 49% — для просмотра новостей, 47% — для работы или учебы (можно было дать любое число ответов), согласно данным опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ.
Четверо из десяти (38%) опрошенных однозначно поддерживают идею создания российского национального мессенджера, 26% ответили, что скорее поддерживают эту инициативу, 19% респондентов сказали, что им эта тема безразлична.
Более половины (58%) россиян осведомлены о разработке в стране национального мессенджера, 40% услышали об этом впервые. Для 55% респондентов важно, чтобы их данные хранились на российских серверах.
Более трети (36%) россиян среди плюсов создания российского мессенджера назвали независимость от ухода иностранных сервисов, 33% — популяризацию российских разработок, 32% — повышение безопасности данных пользователей. Кроме того, 53% опрошенных сказали, что им нравится идея, когда в одном сервисе можно не только общаться, но и платить, заказывать товары, использовать госуслуги.
Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ проведен 14−15 июля 2025 года среди 2001 россиянина старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, — ей станет дочка VK «Коммуникационная платформа».