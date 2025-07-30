Опрос показал отношение россиян к национальному мессенджеру

Более трети (36%) россиян среди плюсов создания российского мессенджера назвали независимость от ухода иностранных сервисов, 33% — популяризацию российских разработок, 32% — повышение безопасности данных пользователей. Кроме того, 53% опрошенных сказали, что им нравится идея, когда в одном сервисе можно не только общаться, но и платить, заказывать товары, использовать госуслуги.