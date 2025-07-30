Горожане в шоке: мужчина устроил банный день в «умном» фонтане в центре Владивостока

Свидетелем необычного «ритуала очищения» стал подписчик тг-канала novosti_vdk, который запечатлел момент на видео. На кадрах четко видно, как полуголый отец семейства намылился по пути от лавочки к «умному» светомузыкальному фонтану и принялся в буквальном смысле мыться под струями воды. Он не стеснялся ни людей, ни камер, тщательно натирал голову и тело моющими средствами, вызывая недоумение у окружающих. Через некоторое время к мужчине присоединились его дети, которым он активно помогал намыливаться.