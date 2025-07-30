Горожане в шоке: мужчина устроил банный день в «умном» фонтане в центре Владивостока

Видео с места событий стремительно разлетелось по соцсетям и вызвало волну возмущения у горожан.
Свидетелем необычного «ритуала очищения» стал подписчик тг-канала novosti_vdk, который запечатлел момент на видео. На кадрах четко видно, как полуголый отец семейства намылился по пути от лавочки к «умному» светомузыкальному фонтану и принялся в буквальном смысле мыться под струями воды. Он не стеснялся ни людей, ни камер, тщательно натирал голову и тело моющими средствами, вызывая недоумение у окружающих. Через некоторое время к мужчине присоединились его дети, которым он активно помогал намыливаться.
Реакция пользователей не заставила себя ждать — комментарии варьируются от шока до ярости.
«Это просто ужас», — пишут горожане.
«Фууу… это же замкнутый контур воды, там сопли, фекалии птиц и бактерии!» — возмущаются другие.
«Штрафовать таких надо! Это все равно что в канаве мыться», — добавляют жители.
Некоторые горожане предположили, что мужчина — турист.
«Туристы уже весь город превратили в зассаную помойку», — заявили в комментариях.
«Потом эти индейцы уезжают в свой мухосранск и говорят, что Владивосток — помойка».
Мэрия Владивостока уже прокомментировала ситуацию:
«Привлечение к административной ответственности за купание в фонтанах возложено на органы полиции. При нарушении общественного порядка необходимо обращаться в УМВД России по Владивостоку», — отметили в пресс-службе городской администрации, напомнив, что подобное поведение может не только повредить оборудование фонтана, но и представляет опасность для самих купающихся.
Местные жители требуют, чтобы местная полиция начала проверку, нашла нарушителя и привлекла его к ответственности.
«Вопрос не только в санитарии, но и в общественной морали. Люди сами превращают город в хлев», — подытожил один из комментаторов.