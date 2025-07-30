На Юге ветераны СВО смогут бесплатно освоить новые востребованные профессии

Для ветеранов СВО Юга России запускают специальные онлайн-программы переквалификации, которые помогут им получить востребованную профессию. Проект подготовлен Сбером при поддержке фонда «Защитники Отечества».
По словам статс-секретаря — заместителя Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой, подобные совместные программы находят больший отклик у героев, они хотят получить актуальные знания и устроить на востребованную работу. Для многих ветеранов новая профессия — большой шаг к тому, чтобы уверенно двигаться дальше. При этом важно, что выбран именно онлайн-формат, поскольку это удобно для ветеранов с тяжелыми травмами.
Как сообщается, участниками образовательных программ могут стать лица старше 18 лет, имеющие среднее специальное либо высшее образование, статус ветерана боевых действий и поддержку фонда «Защитники Отечества». Кураторская поддержка обеспечит индивидуальный подход каждому учащемуся, а консультанты помогут выбрать подходящую карьеру. Обучение осуществляется бесплатно и доступно в трех направлениях: менеджеры проектов, аналитик данных, предприниматель на маркетплейсах.
— Банк совместно с региональными Правительствами Юга России и Северного Кавказа уже реализует ряд важных цифровых проектов. Например, мы помогаем получить электронные удостоверения ветеранов. Теперь запускаем еще один важный проект в онлайн-образовании. Уверен, что с ним экономика и социальная сфера в южных регионах страны получат весомый приток специалистов, получивших востребованные сегодня на рынке труда профессии, — отметил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.
Для того, чтобы принять участие, ветеран должен выбрать программу и сообщить о своем желании обучаться социальному координатору в тот филиал фонда, в котором он состоит на сопровождении.