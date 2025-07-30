На Юге ветераны СВО смогут бесплатно освоить новые востребованные профессии

По словам статс-секретаря — заместителя Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой, подобные совместные программы находят больший отклик у героев, они хотят получить актуальные знания и устроить на востребованную работу. Для многих ветеранов новая профессия — большой шаг к тому, чтобы уверенно двигаться дальше. При этом важно, что выбран именно онлайн-формат, поскольку это удобно для ветеранов с тяжелыми травмами.