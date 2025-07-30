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25 лет боевого братства: ветераны УФСИН встретились в Самаре

В Самаре прошла встреча ветеранов УФСИН России по Самарской области — участников служебной командировки в Чеченскую Республику в 2000 году.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В Самаре прошла встреча ветеранов УФСИН России по Самарской области — участников служебной командировки в Чеченскую Республику в 2000 году.

Сотрудники входили в сводный отряд, направленный в Ханкалу, Чернокозово и Гудермес для поддержания общественного порядка. В сложной обстановке они проявили профессионализм, мужество и ответственность, успешно выполнив поставленные задачи.

Уже 25 лет ветераны поддерживают связь друг с другом, делятся опытом с молодыми коллегами и участвуют в патриотической работе. Они проводят встречи и беседы с молодыми сотрудниками УФСИН, помогая им профессионально развиваться и формировать ответственное отношение к службе.

Ранее мы писали, что очередной гуманитарный груз в зону СВО отправили из Самары.

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