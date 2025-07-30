25 лет боевого братства: ветераны УФСИН встретились в Самаре

Уже 25 лет ветераны поддерживают связь друг с другом, делятся опытом с молодыми коллегами и участвуют в патриотической работе. Они проводят встречи и беседы с молодыми сотрудниками УФСИН, помогая им профессионально развиваться и формировать ответственное отношение к службе.