Врачи на Камчатке провели операцию во время землетрясения: видео

Землетрясение произошло в акватории Тихого океана на глубине 32 километра. Его эпицентр находился недалеко от Камчатки. Это стало самым мощным землетрясением в регионе за последние 70 лет, с 1952 года. После подземных толчков к побережью подошли волны цунами высотой до четырех метров, население было эвакуировано, причем не только на российской территории.