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Врачи на Камчатке провели операцию во время землетрясения: видео

Министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников поблагодарил хирургов за выдержку и профессионализм, а губернатор представил к награде.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
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Врачи Камчатского онкологического диспансера не прервали хирургическое вмешательство во время землетрясения магнитудой 8,7. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Сильнейшие подземные толчки были зафиксированы 30 июля в 11:24 по местному времени. Несмотря на угрозу, медики сохранили самообладание и завершили операцию. По словам представителей ведомства, с пациентом все в порядке.

Губернатор Владимир Солодов заявил, что врачи будут представлены к государственным наградам. По его словам, их поведение заслуживает самой высокой оценки:

Во время сильнейших толчков они не прервали операцию — сохранили хладнокровие и профессионализм. Спасибо за верность долгу.

Землетрясение произошло в акватории Тихого океана на глубине 32 километра. Его эпицентр находился недалеко от Камчатки. Это стало самым мощным землетрясением в регионе за последние 70 лет, с 1952 года. После подземных толчков к побережью подошли волны цунами высотой до четырех метров, население было эвакуировано, причем не только на российской территории.