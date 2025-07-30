Госстандарт нашел в продаже в Беларуси опасные конфеты из Китая. Подробности озвучили в пресс-службе Гомельской областной инспекции Госстандарта.
В организации заметили, что сладости привлекают внимание ярким внешним видом и пользуются популярностью у детей. В частности, под запрет попала сахарная конфета Buzzulez, произведенная в Китае. При проверке выяснилось, что вместо сахар при производстве конфеты использовали пищевую добавку подсластитель аспартам (Е951). А это не допускается.
Также под запретом оказалась жидкая конфета-спрей «Веселый напугай» («Клевый горшочек»). Ее производителем является Китай. В сладости выявили превышение максимального допустимого уровня консерванта бензойная кислота (Е210) более чем в два раза. Названные сладости запретили ввозить и продавать в Беларуси.
Опасные китайские конфеты нашли в продаже в магазинах Беларуси. Фото: gomeloig.gov.by.
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