Госстандарт нашел в продаже в Беларуси опасные конфеты из Китая

В организации заметили, что сладости привлекают внимание ярким внешним видом и пользуются популярностью у детей. В частности, под запрет попала сахарная конфета Buzzulez, произведенная в Китае. При проверке выяснилось, что вместо сахар при производстве конфеты использовали пищевую добавку подсластитель аспартам (Е951). А это не допускается.