Разработчики из РФ улучшили способность ИИ распознавать голос человека в шуме

Разработчики адаптировали разработанный ими подход для работы с набором из семи микрофонов и обучили его на двух разных наборах записей голоса, полученных при работе пользовательских устройств «Яндекса» и в специальной акустической лаборатории. Последующие тесты на компьютерном железе и маломощном процессоре для «умных» устройств показали, что новый алгоритм превзошел уже существующие системы и при этом он способен работать даже на устройствах с ограниченным объемом памяти и вычислительных ресурсов.