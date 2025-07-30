Росстандарт поддержал дополнительные требования к маркировке вейпов

«Мы предложили Росстандарту изменения в профильный ГОСТ: ввести для упаковок вейпов и жидкостей обязательные, хорошо заметные предупреждающие об опасностях надписи, как на сигаретах, а также убрать привлекательные для детей элементы дизайна. Я благодарен главе ведомства Антону Павловичу Шалаеву за поддержку нашей позиции. Изменения будут внесены в ближайшие месяцы», — сказал Метелев РИА Новости.