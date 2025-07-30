Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые призвали отказаться от ультраобработанных продуктов

Ученые призвали врачей и политиков официально признать наличие пищевой зависимости и ввести ограничительные меры, аналогичные тем, что применяются в борьбе с курением и алкоголем.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Чипсы
Источник: Unsplash

Группа ученых из Мичиганского университета, Национального института по борьбе со злоупотреблением наркотиками и Медицинской школы Пенсильванского университета проанализировала почти 300 исследований, проведенных в 36 странах. Их выводом поделились в материале издания Naked Science: ультраобработанные продукты вызывают пищевую зависимость.

Как отмечается в статье для журнала Nature Medicine, такие продукты провоцируют навязчивую тягу и потерю контроля над употреблением. Эти признаки, по мнению исследователей, характерны для любой формы зависимости.

Авторы считают, что воздействие ультраобработанных продуктов на мозг сопоставимо с эффектом никотина. При этом основной целевой аудиторией производителей становятся дети.

Но не все эксперты поддержали инициативу ограничить питание. Так, старший вице-президент Ассоциации потребительских брендов США Сара Галло назвала позицию ученых чрезмерной. По ее словам, нельзя считать продукты вредными только потому, что они переработаны. Она также подчеркнула, что четкого научного определения ультраобработанных продуктов до сих пор не существует.