Ученые призвали отказаться от ультраобработанных продуктов

Группа ученых из Мичиганского университета, Национального института по борьбе со злоупотреблением наркотиками и Медицинской школы Пенсильванского университета проанализировала почти 300 исследований, проведенных в 36 странах. Их выводом поделились в материале издания Naked Science: ультраобработанные продукты вызывают пищевую зависимость.
Как отмечается в статье для журнала Nature Medicine, такие продукты провоцируют навязчивую тягу и потерю контроля над употреблением. Эти признаки, по мнению исследователей, характерны для любой формы зависимости.
Но не все эксперты поддержали инициативу ограничить питание. Так, старший вице-президент Ассоциации потребительских брендов США Сара Галло назвала позицию ученых чрезмерной. По ее словам, нельзя считать продукты вредными только потому, что они переработаны. Она также подчеркнула, что четкого научного определения ультраобработанных продуктов до сих пор не существует.