Ученые призвали отказаться от ультраобработанных продуктов

Но не все эксперты поддержали инициативу ограничить питание. Так, старший вице-президент Ассоциации потребительских брендов США Сара Галло назвала позицию ученых чрезмерной. По ее словам, нельзя считать продукты вредными только потому, что они переработаны. Она также подчеркнула, что четкого научного определения ультраобработанных продуктов до сих пор не существует.