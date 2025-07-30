В Перми заработали три городских ярмарки

На этой неделе в Перми ярмарочные домики действуют на трех площадках: Комсомольский проспект, 79, улица Маршала Рыбалко, 109, улица Крупской, 42.
Здесь пермяки и гости города смогут купить товары от местных фермеров и производителей, например, домашние овощи, орехи, сублимированные фрукты, полуфабрикаты. Кроме того, на ярмарках представлены многолетние декоративные цветы и кустарники, а также пермские сувениры, изделия из натуральной кожи.
Ярмарки по этим адресам будут работать до 1 августа, с 11:00 до 19:00.