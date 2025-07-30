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В Перми заработали три городских ярмарки

На этой неделе в Перми ярмарочные домики действуют на трех площадках: Комсомольский проспект, 79, улица Маршала Рыбалко, 109, улица Крупской, 42.

На этой неделе в Перми ярмарочные домики действуют на трех площадках: Комсомольский проспект, 79, улица Маршала Рыбалко, 109, улица Крупской, 42.

Здесь пермяки и гости города смогут купить товары от местных фермеров и производителей, например, домашние овощи, орехи, сублимированные фрукты, полуфабрикаты. Кроме того, на ярмарках представлены многолетние декоративные цветы и кустарники, а также пермские сувениры, изделия из натуральной кожи.

Ярмарки по этим адресам будут работать до 1 августа, с 11:00 до 19:00.