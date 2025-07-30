В Перми заработали три городских ярмарки

Здесь пермяки и гости города смогут купить товары от местных фермеров и производителей, например, домашние овощи, орехи, сублимированные фрукты, полуфабрикаты. Кроме того, на ярмарках представлены многолетние декоративные цветы и кустарники, а также пермские сувениры, изделия из натуральной кожи.