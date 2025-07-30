В Приморье экс-сотрудницам таможни вынесли приговор по делу о взятках

Учитывая позицию государственного обвинителя Приморской транспортной прокуратуры и представленные им доказательства, суд приговорил одну из них к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 5,5 миллиона рублей и конфискацией суммы взятки, вторую — к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Обвиняемые также лишены классных чинов и права занимать определенные должности на 6 лет и 3 года соответственно.