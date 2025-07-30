Защитник «Крыльев Советов» Иван Лепский может пропустить матч с «Ростовом»

20-летний футболист, возможно, не сыграет против южан 2 августа.
Иван Лепский с «Крыльями Советов» с июля нынешнего года. Выступает за самарцев по договору аренды со столичным «Динамо». Соглашение рассчитано до лета 2026-го.
Защитник провел пока две встречи за «зелено-бело-синих» и пропустил кубковую против «Краснодара» (6+) 29 июля. Последняя закончилась со счетом 2:1 в пользу волжан.
При этом телеграм-канал «Топи за “Крылья” сообщает, что Лепский, возможно, не сыграет и против “Ростова” (6+). По данным коллег, Иван сломал руку в матче против “Пари НН” (2:0) 25-го числа.
Позже информацию о повреждении журналисту «МК в Самаре» подтвердили в пресс-службе команды.
Недавно нападающий «КС» Вадим Раков рассказал, в каких европейских лигах хотел бы попробовать себя.
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