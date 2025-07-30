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Мощный грозовой фронт привел к массовым отключениям электроснабжения в Колодищах под Минском

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный грозовой фронт привел к массовым отключениям электроснабжения в поселке Колодищи под Минском. Об этом сообщили БЕЛТА в «Минскэнерго».

Сейчас в Ричмонде: +24° 0 м/с 94% 758 мм рт. ст. +27°
Источник: Минскэнерго

Поселок Колодищи столкнулся с серьезными перебоями в электроснабжении в результате воздействия мощного грозового фронта. Более 600 частных жилых домов оказались без света по улицам Короткевича, Борисовская, Беловежская и Волмянский Шлях. По состоянию на 10.00 обнаружено повреждение шести опор линий электропередачи, вызванное падением деревьев в результате сильного ветра и дождя.

Энергетики филиала «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго» активно работают над перезапиткой потребителей для скорейшего восстановления электроснабжения. Специалисты ожидают, что полное восстановление электроснабжения для всех потребителей будет завершено сегодня ориентировочно к 16.00.

В данный момент на месте происшествия проводится расчистка территории от упавших деревьев, производится транспортировка новых опор. В восстановительных работах задействованы семь ремонтных бригад, одна оперативно-выездная бригада, пять подъемных вышек, один кран и две буровые установки.

«Минскэнерго» призывает жителей проявить терпение и соблюдать осторожность в связи с сохранением неблагоприятных погодных условий.