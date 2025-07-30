Мощный грозовой фронт привел к массовым отключениям электроснабжения в Колодищах под Минском

Поселок Колодищи столкнулся с серьезными перебоями в электроснабжении в результате воздействия мощного грозового фронта. Более 600 частных жилых домов оказались без света по улицам Короткевича, Борисовская, Беловежская и Волмянский Шлях. По состоянию на 10.00 обнаружено повреждение шести опор линий электропередачи, вызванное падением деревьев в результате сильного ветра и дождя.
Энергетики филиала «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго» активно работают над перезапиткой потребителей для скорейшего восстановления электроснабжения. Специалисты ожидают, что полное восстановление электроснабжения для всех потребителей будет завершено сегодня ориентировочно к 16.00.
В данный момент на месте происшествия проводится расчистка территории от упавших деревьев, производится транспортировка новых опор. В восстановительных работах задействованы семь ремонтных бригад, одна оперативно-выездная бригада, пять подъемных вышек, один кран и две буровые установки.
«Минскэнерго» призывает жителей проявить терпение и соблюдать осторожность в связи с сохранением неблагоприятных погодных условий.