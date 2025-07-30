Мощный грозовой фронт привел к массовым отключениям электроснабжения в Колодищах под Минском

Поселок Колодищи столкнулся с серьезными перебоями в электроснабжении в результате воздействия мощного грозового фронта. Более 600 частных жилых домов оказались без света по улицам Короткевича, Борисовская, Беловежская и Волмянский Шлях. По состоянию на 10.00 обнаружено повреждение шести опор линий электропередачи, вызванное падением деревьев в результате сильного ветра и дождя.