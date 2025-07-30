Рошаль и Краснопольская снова приехали в Московский областной суд поддержать калининградских врачей

Публицист Ирина Краснопольская и детский врач Леонид Рошаль приехали в Московский областной суд, чтобы поддержать Елену Белую и Элину Сушкевич. Об этом сообщает корреспондент «Клопс».
Заседание проходит в Московском областном суде. В среду, 30 июля, присяжные должны будут вынести вердикт калининградским врачам, которых обвиняют в убийстве недоношенного младенца в ноябре 2018 года.
В апреле очередные слушания по делу о смерти младенца в калининградском роддоме сорвались, хотя в Московский областной суд пришло около 30 человек, чтобы поддержать медиков. Среди них были публицист Ирина Краснопольская и детский врач Леонид Рошаль.