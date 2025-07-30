Любовь, органные концерты и подлодка: топ необычных экскурсий в парках от «Лета в Москве»

По воскресеньям гостей ждет бесплатная экскурсия по саду «Эрмитаж». Посетители узнают об истории этого культового места более чем со 130-летней историей, о жизни его основателя Якова Щукина, а также о знаковых событиях, происходивших здесь. Гиды расскажут, кто из известных артистов выступал в саду и откуда тут памятники Виктору Гюго и Данте Алигьери. Кроме того, участники прогулки загадают желание, пройдя сквозь стальное сердце — Памятник всем влюбленным.