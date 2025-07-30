Любовь, органные концерты и подлодка: топ необычных экскурсий в парках от «Лета в Москве»

Москвичи и туристы могут почувствовать себя дворянином XIX века в усадьбе Воронцово, послушать любовные истории в Парке Горького, узнать тайны дворцового органа в музее-заповеднике «Царицыно» или буквально пробежаться мимо арт-объектов с искусствоведом. Подробнее об экскурсиях — в материале «Вечерней Москвы».
Теплая погода — идеальное время для прогулок по паркам. Но если хочется не просто отдохнуть на природе, а узнать что-то новое, стоит присмотреться к экскурсиям проекта «Лето в Москве». Мы собрали топ самых интересных бесплатных экскурсий, где можно погрузиться в атмосферу дворянских усадеб, услышать истории о великой любви, разгадать тайны древних городищ и даже побывать на настоящей подлодке.
Музыка органа и бег среди арт-объектов.
В музее-заповеднике «Царицыно» можно посетить экскурсию-концерт «Тайны дворцового органа». Автор программы, органистка и хранительница величественного инструмента рассказывает о его особенностях, истории сочинений для органа, а вместе с тем исполняет их.
А для любителей спорта и искусства есть необычный формат — экскурсия с бегущим искусствоведом. Участники во главе с куратором V Триеннале текстильного искусства и современного гобелена пробегают три-четыре километра в расслабленном темпе, попутно изучая арт-объекты выставки, расположенные на территории парка.
Узнать о памятниках Гюго и Алигьери и пройти сквозь стальное сердце.
По воскресеньям гостей ждет бесплатная экскурсия по саду «Эрмитаж». Посетители узнают об истории этого культового места более чем со 130-летней историей, о жизни его основателя Якова Щукина, а также о знаковых событиях, происходивших здесь. Гиды расскажут, кто из известных артистов выступал в саду и откуда тут памятники Виктору Гюго и Данте Алигьери. Кроме того, участники прогулки загадают желание, пройдя сквозь стальное сердце — Памятник всем влюбленным.
Прикоснуться к жизни аристократов.
Почувствовать себя дворянином XIX века можно на интерактивной экскурсии «Один день из жизни помещика» в усадьбе Воронцово. Искусствовед Вероника Телецкая расскажет, как воспитывали молодых аристократов, чем они увлекались и что значило быть частью высшего общества. Кстати, эта экскурсия вошла в топ-5 по версии столичного Комитета по туризму в конкурсе «Покажи Москву!» этого года.
14 историй о любви.
Романтикам и ценителям красивых сюжетов понравится экскурсия «14 историй о любви» в Парке Горького. Участники прогулки узнают о необыкновенных событиях, происходивших на землях Нескучного сада.
Гид расскажет, как сватались Александр Пушкин и Наталья Гончарова, а также о том, как они гуляли по Воздушному театру императора Николая I. Гости узнают больше о чувствах Екатерины II к ее фавориту Григорию Орлов, отеческой любви Алексея Орлова к его единственной дочери Анне и ее трагической судьбе.
Узнать тайны Кунцевского городища.
Каждую субботу в парке «Фили» экскурсовод Николай Даниленко рассказывает об истории создания парка, его архитектурных достопримечательностях, а также приоткрывает завесу мистических тайн, связанных с древним Кунцевским городищем. Формат — интерактивный. Получится не просто послушать, но и прикоснуться к атмосфере давно ушедших времен.
Послушать рассказы моряков на настоящей подводной лодке.
Для всех, кто хочет узнать, как живут подводники, в Музее истории ВМФ парка «Северное Тушино» открыта для посещения подводная лодка Б-396 «Новосибирский комсомолец». Она пришвартована на набережной. Интересно то, что большинство экскурсий проводят моряки, которые знают о службе не понаслышке. Они поделятся историями из жизни и разными интересными нюансами из первых уст.
Экскурсии по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям проходят в 15:00 и 17:00, а по четвергам — в 15:00, 17:00 и 19:00. Подробнее о бронировании можно узнать на сайте парка.
От времен царя Алексея Михайловича до наших дней.
В Измайловском парке каждую субботу в 15:00 проходят бесплатные экскурсии, посвященные его истории. Повествование начнется со времен царя Алексея Михайловича, так как именно он решил создать на этом месте образцовую царскую усадьбу. При нем в парке появились, например, роскошные сады и зверинец, где обитали редкие животные, собранные со всего мира.
Провести это лето интересно и с пользой легко: москвичей и туристов приглашают гулять, слушать истории и открывать для себя Москву заново.