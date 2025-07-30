Трамвай № 2 не возобновит движение до конца года в Нижнем Новгороде

Работы ведутся в рамках концессионного соглашения и охватывают весь маршрут городского кольца. При этом сроки могут сдвигаться из-за параллельного проведения благоустройства Почаинского оврага и перекладки ливневой канализации на отдельных участках, что также влияет на ход реконструкции.