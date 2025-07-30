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Трамвай № 2 не возобновит движение до конца года в Нижнем Новгороде

Завершение реконструкции трамвайных путей по маршруту № 2 ожидается к концу 2025 года.

Движение трамваев по маршруту № 2 «Городское кольцо» в Нижнем Новгороде будет восстановлено не ранее конца 2025 года. Об этом сообщили в сообществе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» со ссылкой на ООО «Экологические проекты» — концессионера, выполняющего реконструкцию путей.

Работы ведутся в рамках концессионного соглашения и охватывают весь маршрут городского кольца. При этом сроки могут сдвигаться из-за параллельного проведения благоустройства Почаинского оврага и перекладки ливневой канализации на отдельных участках, что также влияет на ход реконструкции.

Ранее сообщалось, что на пересечении Белинского и Кулибина завершили замену трамвайных путей.