Трамвай № 2 не возобновит движение до конца года в Нижнем Новгороде

Движение трамваев по маршруту № 2 «Городское кольцо» в Нижнем Новгороде будет восстановлено не ранее конца 2025 года. Об этом сообщили в сообществе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» со ссылкой на ООО «Экологические проекты» — концессионера, выполняющего реконструкцию путей.
Работы ведутся в рамках концессионного соглашения и охватывают весь маршрут городского кольца. При этом сроки могут сдвигаться из-за параллельного проведения благоустройства Почаинского оврага и перекладки ливневой канализации на отдельных участках, что также влияет на ход реконструкции.
Ранее сообщалось, что на пересечении Белинского и Кулибина завершили замену трамвайных путей.