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Психолог объяснила популярность лабубу среди детей

По словам детского психолога Екатерины Ильичевой, популярность игрушечного зверька лабубу среди детей объясняется тем, что они воспринимают его как своего защитника.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

По словам детского психолога Екатерины Ильичевой, популярность игрушечного зверька лабубу среди детей объясняется тем, что они воспринимают его как своего защитника. В интервью NEWS.ru специалист отметила, что страшные игрушки и истории помогают детям справляться с их скрытыми страхами.

Ильичева подчеркнула, что дети часто ассоциируют лабубу с сильным и зубастым существом, которое может защитить их от страхов, таких как темнота. Она добавила, что лабубу нередко называют зайчиком с забавной улыбкой, и дети с удовольствием обнимают своего пушистого друга. Страшные истории и игрушки дают возможность детям прорабатывать свои страхи, даже если они не могут их выразить словами. В процессе игры ребенок осторожно сталкивается со своими страхами, что позволяет ему чувствовать контроль над ними и снижать напряжение.

Эксперт также предупредила, что для чувствительных и эмоционально нестабильных детей появление лабубу может вызывать тревогу и нарушения сна. В таких случаях рекомендуется убрать игрушку и обратиться к специалисту для выяснения причин тревожности. Ильичева напомнила, что механизмы агрессии у детей не связаны с игрушками.