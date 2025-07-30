Психолог объяснила популярность лабубу среди детей

Ильичева подчеркнула, что дети часто ассоциируют лабубу с сильным и зубастым существом, которое может защитить их от страхов, таких как темнота. Она добавила, что лабубу нередко называют зайчиком с забавной улыбкой, и дети с удовольствием обнимают своего пушистого друга. Страшные истории и игрушки дают возможность детям прорабатывать свои страхи, даже если они не могут их выразить словами. В процессе игры ребенок осторожно сталкивается со своими страхами, что позволяет ему чувствовать контроль над ними и снижать напряжение.