Психолог объяснила популярность лабубу среди детей

По словам детского психолога Екатерины Ильичевой, популярность игрушечного зверька лабубу среди детей объясняется тем, что они воспринимают его как своего защитника. В интервью NEWS.ru специалист отметила, что страшные игрушки и истории помогают детям справляться с их скрытыми страхами.
Ильичева подчеркнула, что дети часто ассоциируют лабубу с сильным и зубастым существом, которое может защитить их от страхов, таких как темнота. Она добавила, что лабубу нередко называют зайчиком с забавной улыбкой, и дети с удовольствием обнимают своего пушистого друга. Страшные истории и игрушки дают возможность детям прорабатывать свои страхи, даже если они не могут их выразить словами. В процессе игры ребенок осторожно сталкивается со своими страхами, что позволяет ему чувствовать контроль над ними и снижать напряжение.
Эксперт также предупредила, что для чувствительных и эмоционально нестабильных детей появление лабубу может вызывать тревогу и нарушения сна. В таких случаях рекомендуется убрать игрушку и обратиться к специалисту для выяснения причин тревожности. Ильичева напомнила, что механизмы агрессии у детей не связаны с игрушками.