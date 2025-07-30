Реставрацией особняка Субботина-Шихобалова в центре Самары займутся москвичи

Проект восстановления разрушающегося Дома губернатора — особняка Субботина-Шихобалова на улице Алексея Толстого, 3 — поручат московской компании.
Победителем конкурса стала АО «Агентство развития перспективных технологий». Контракт предполагает, что проектная документация будет готова к февралю 2027 года.
Заказчик — Министерство культуры РФ, а стоимость работ — почти 179,1 млн рублей (изначально планировалось выделить 180 млн).
На торги заявилось всего три участника, но именно московская организация предложила наиболее выгодные условия с учётом масштаба предстоящей работы.
Компания проведёт полный комплекс исследований: изучит грунты, обследует фундамент, выполнит геодезические, экологические и археологические изыскания.
После этого — разработает научно обоснованную проектную документацию, которую затем должен одобрить государственный историко-культурный экспертный совет.
Особняк XIX века, построенный в стиле неоренессанса, с богатой лепниной и изысканными интерьерами, долгое время был резиденцией губернаторов.
С 1999 года здание находится в собственности Самарской области. Его реставрация вошла в региональную программу «100 объектов культурного наследия», утверждённую в апреле 2025 года.
По прежним оценкам депутата Госдумы (теперь врио губернатора Курской области) Александра Хинштейна, на полное восстановление может уйти более 2 миллиардов рублей.
Как ранее сообщал губернатор Вячеслав Федорищев, после реконструкции в особняке планируется открыть музейное пространство с выставками от ведущих федеральных музеев.
Стоит отметить, что «Агентство развития перспективных технологий» — крупный игрок на рынке госзаказов: только в 2024 году оно получило контрактов более чем на 10 млрд рублей, а в 2025-м — ещё на 420,5 млн.
————.
Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.