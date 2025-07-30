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Реставрацией особняка Субботина-Шихобалова в центре Самары займутся москвичи

Проект восстановления разрушающегося Дома губернатора — особняка Субботина-Шихобалова на улице Алексея Толстого, 3 — поручат московской компании.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Проект восстановления разрушающегося Дома губернатора — особняка Субботина-Шихобалова на улице Алексея Толстого, 3 — поручат московской компании.

Победителем конкурса стала АО «Агентство развития перспективных технологий». Контракт предполагает, что проектная документация будет готова к февралю 2027 года.

Заказчик — Министерство культуры РФ, а стоимость работ — почти 179,1 млн рублей (изначально планировалось выделить 180 млн).

На торги заявилось всего три участника, но именно московская организация предложила наиболее выгодные условия с учётом масштаба предстоящей работы.

Компания проведёт полный комплекс исследований: изучит грунты, обследует фундамент, выполнит геодезические, экологические и археологические изыскания.

После этого — разработает научно обоснованную проектную документацию, которую затем должен одобрить государственный историко-культурный экспертный совет.

Особняк XIX века, построенный в стиле неоренессанса, с богатой лепниной и изысканными интерьерами, долгое время был резиденцией губернаторов.

С 1999 года здание находится в собственности Самарской области. Его реставрация вошла в региональную программу «100 объектов культурного наследия», утверждённую в апреле 2025 года.

По прежним оценкам депутата Госдумы (теперь врио губернатора Курской области) Александра Хинштейна, на полное восстановление может уйти более 2 миллиардов рублей.

Как ранее сообщал губернатор Вячеслав Федорищев, после реконструкции в особняке планируется открыть музейное пространство с выставками от ведущих федеральных музеев.

Стоит отметить, что «Агентство развития перспективных технологий» — крупный игрок на рынке госзаказов: только в 2024 году оно получило контрактов более чем на 10 млрд рублей, а в 2025-м — ещё на 420,5 млн.

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