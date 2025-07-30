Спасатели назвали ключевые отличия солнечного удара от теплового

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Солнечный удар в отличие от теплового, когда перегревается весь организм, может привести к воздействию на мозг человека и развитию у него кислородного голодания, предупреждает ГКУ «Мособлпожспас» в своем Telegram-канале.
«В отличие от теплового удара, когда перегревается весь организм, от действия солнечных лучей страдает мозг», — говорится в памятке ведомства.
Спасатели отмечают, что при солнечном ударе также хуже работают сосуды и у человека развивается кислородное голодание.
«Чтобы не получить солнечный удар: носите головной убор из натуральных тканей; ограничьте пребывание на солнце; оставайтесь дома или будьте в тени с 12.00 до 16.00; ешьте легкие блюда, не переедайте; пейте достаточно воды; избегайте физических нагрузок», — советует «Мособлпожспас».