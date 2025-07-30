Спасатели назвали ключевые отличия солнечного удара от теплового

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Солнечный удар в отличие от теплового, когда перегревается весь организм, может привести к воздействию на мозг человека и развитию у него кислородного голодания, предупреждает ГКУ «Мособлпожспас» в своем Telegram-канале.