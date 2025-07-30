В России заблокировали доступ к Speedtest

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал доступ к сервису по измерению скорости и качества интернет-соединения Speedtest от компании Ookla.
«Доступ к сервису Speedtest ограничен согласно постановлению правительства Российской Федерации № 127 от 12.02.2020 в связи с выявленными угрозами безопасности работы сети связи общего пользования и российского сегмента сети “Интернет”, — сообщили РИА Новости в ведомстве.
В ноябре прошлого года депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что Speedtest нельзя доверять. По его словам, сервис много лет позиционировался как мировой стандарт измерения скорости интернет-соединений, но все это время собирал для американских спецслужб информацию о конфигурации сетей.