В России заблокировали доступ к Speedtest

В ноябре прошлого года депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что Speedtest нельзя доверять. По его словам, сервис много лет позиционировался как мировой стандарт измерения скорости интернет-соединений, но все это время собирал для американских спецслужб информацию о конфигурации сетей.