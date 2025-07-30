Ученые связали оценку внешности партнера с уровнем либидо

Авторы подчеркивают: предпочтения в выборе партнера динамичны и зависят от конкретной ситуации. При этом исследование опирается на самооценки, которые не всегда точно отражают реальные действия. На выбор также могут влиять культурные нормы, мнение окружающих и наличие эмоциональной привязанности.