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Ученые связали оценку внешности партнера с уровнем либидо

Оказалось, что на привлекательность мужчин обращали внимание чаще, но решающим фактором оказался не пол, а сила сексуального влечения.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Влюбленные парень с девушкой обнимаются на диване
Источник: Freepik.com/CC0

Сотрудники Колледжа Родса и Университета штата Флорида США выяснили, что уровень сексуального желания напрямую влияет на значение внешности при выборе романтического партнера. Статья была опубликована в Journal of Experimental Social Psychology.

В рамках первого этапа исследования 554 добровольца распределяли баллы между качествами, которые считают важными в потенциальном партнере. Среди них — внешность, креативность, жизнерадостность, статус и целеустремленность. Также у участников оценили уровень либидо и склонность к случайным сексуальным контактам.

Респонденты с более высоким либидо независимо от гендера отдавали предпочтение именно внешности.

Во втором исследовании приняли участие свыше 1000 студентов. Их сначала просили вспомнить момент сильного сексуального желания (в контрольной группе — момент радости или возбуждения), а затем выполнить аналогичное задание. После активации сексуального желания женщины стали уделять внешности столько же внимания, сколько и мужчины.

В третьем эксперименте ученые попробовали снизить влияние либидо: 469 респондентам предлагали представить отношения без сексуального контакта. В этой группе привлекательность уже не воспринималась как решающий фактор, уступая статусу и целеустремленности.

Авторы подчеркивают: предпочтения в выборе партнера динамичны и зависят от конкретной ситуации. При этом исследование опирается на самооценки, которые не всегда точно отражают реальные действия. На выбор также могут влиять культурные нормы, мнение окружающих и наличие эмоциональной привязанности.