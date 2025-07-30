В Узбекистане появился первый «умный» пешеходный переход: система работает на основе искусственного интеллекта

Если испытания в Нурафшоне пройдут успешно, подобные переходы планируют внедрить по всей Ташкентской области, а в дальнейшем — и в других регионах Узбекистана. Специалисты считают, что это станет важным шагом к формированию более безопасной и современной городской инфраструктуры.