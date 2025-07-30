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В Узбекистане появился первый «умный» пешеходный переход: система работает на основе искусственного интеллекта

Vaib.uz (Узбекистан. 30 июля). В городе Нурафшан Ташкентской области в тестовом режиме запущен инновационный пешеходный переход, оснащённый системой искусственного интеллекта. Цель проекта — повышение безопасности дорожного движения и снижение числа наездов на пешеходов, особенно в тёмное время суток.

Источник: Vaib.Uz

Умная система работает следующим образом: когда пешеход приближается к проезжей части в вечерние или ночные часы, технология автоматически активируется и проецирует на дорогу предупреждающую надпись «Внимание, пешеход».

Дополнительно на асфальте с помощью специальных проекторов отображаются стандартные дорожные знаки пешеходного перехода и подсвечиваются зебра-разметки, делая их максимально заметными для водителей.

По словам разработчиков, технология особенно эффективна в тёмное время суток, когда риск наезда на пешеходов значительно возрастает. Система позволяет водителю заранее заметить человека, переходящего дорогу, и своевременно снизить скорость.

Если испытания в Нурафшоне пройдут успешно, подобные переходы планируют внедрить по всей Ташкентской области, а в дальнейшем — и в других регионах Узбекистана. Специалисты считают, что это станет важным шагом к формированию более безопасной и современной городской инфраструктуры.