В Узбекистане появился первый «умный» пешеходный переход: система работает на основе искусственного интеллекта

Умная система работает следующим образом: когда пешеход приближается к проезжей части в вечерние или ночные часы, технология автоматически активируется и проецирует на дорогу предупреждающую надпись «Внимание, пешеход».
Дополнительно на асфальте с помощью специальных проекторов отображаются стандартные дорожные знаки пешеходного перехода и подсвечиваются зебра-разметки, делая их максимально заметными для водителей.
По словам разработчиков, технология особенно эффективна в тёмное время суток, когда риск наезда на пешеходов значительно возрастает. Система позволяет водителю заранее заметить человека, переходящего дорогу, и своевременно снизить скорость.
Если испытания в Нурафшоне пройдут успешно, подобные переходы планируют внедрить по всей Ташкентской области, а в дальнейшем — и в других регионах Узбекистана. Специалисты считают, что это станет важным шагом к формированию более безопасной и современной городской инфраструктуры.