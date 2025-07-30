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Во Владивостоке будут временно ограничивать мобильный интернет

Доступ к звонкам, SMS и экстренным службам сохранится.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае вводятся временные ограничения на работу мобильного интернета для всех операторов связи. Как сообщили в Минцифры региона, это вынужденная мера безопасности.

Точные сроки отключений не уточняются — пока неизвестно, как часто они будут происходить и когда завершатся. При этом обычная сотовая связь, отправка SMS и вызов экстренных служб по номеру 112 останутся доступными.

Альтернативные варианты подключения — проводной интернет и Wi-Fi — продолжат работать в штатном режиме. Власти подчеркивают, что ограничения носят временный характер и связаны с обеспечением безопасности.