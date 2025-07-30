Власти Ростовской области сообщили о трех погибших в Сальске после атаки дронов

В Сальске Ростовской области после атаки БПЛА погибли один мирный житель, а также два сапера Росгвардии, участвовавшие в разминировании частей беспилотника. Эту информацию в своем телеграм-канале подтвердил врио главы региона Юрий Слюсарь.
— Мои глубокие соболезнования родным и близким. Принял решение о выплате средств семьям погибших, — написал в соцсетях Юрий Слюсарь.
Напомним, по уточненной информации властей региона, после атаки БПЛА в ночь на 29 июля в Сальске пострадали 11 частных и 10 многоквартирных домов, несколько нежилых объектов и две легковые машины. В микрорайоне Новосальск без электричества временно оставались 2840 человек. Также повреждения получила инфраструктура ж/д станции.
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