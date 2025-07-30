Из Самары в Курскую область 30 июля отправили крупную партию гуманитарного груза

30 июля из Самары вышла очередная фура с гуманитарным грузом для жителей Курской области, пострадавших от обстрелов.
Автомобиль загружен более чем 40 тоннами необходимых материалов и товаров первой необходимости.
В кузове — строительные материалы для срочного восстановления повреждённого жилья, инструменты для ремонтных бригад, а также продукты длительного хранения, которые особенно востребованы в условиях нестабильной инфраструктуры.
Такая помощь может стать настоящим подспорьем для людей, вынужденных восстанавливать дома и быт после ударов. Об этом рассказало издание «Самара-ГИС».
Организаторами отправки выступили местные активисты и волонтёрские объединения Самарской области.
Сбор проходил по всей территории региона: предприятия, общественные организации и обычные жители вносили свой вклад — от отдельных ящиков с едой до крупных партий стройматериалов.
Это уже не первая инициатива подобного рода. Самарцы продолжают оказывать поддержку регионам, затронутым военными действиями, на постоянной основе — по мере поступления запросов и формирования запросов.
Каждая отправленная фура — результат слаженной работы добровольцев, предпринимателей и городских структур, объединённых общей целью — помочь тем, кто в этом остро нуждается.
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