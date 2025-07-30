«Беларусьфильм» будет получать бесплатно в пользование госсобственность

Имущество, находящееся в государственной собственности, киностудии смогут предоставлять для выпуска фильмов без привлечения других производителей (продюсеров) либо с их привлечением. Однако во втором случае должно соблюдаться условие, что их доля финансовых средств в производстве не превышает 50% от общего объема.