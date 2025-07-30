«Беларусьфильм» будет получать бесплатно в пользование госсобственность

«Беларусьфильм» сможет получать в безвозмездное пользование государственную собственность. Это регламентирует соответствующее постановление Совмина (№ 409 от 28 июля 2025-го), которое опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.
Правительство включило национальную киностудию «Беларусьфильм» в перечень организаций, которым будет безвозмездно в пользование передаваться госнедвижимость.
Имущество, находящееся в государственной собственности, киностудии смогут предоставлять для выпуска фильмов без привлечения других производителей (продюсеров) либо с их привлечением. Однако во втором случае должно соблюдаться условие, что их доля финансовых средств в производстве не превышает 50% от общего объема.
Постановление вступило в силу после опубликования.
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