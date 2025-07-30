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«Беларусьфильм» будет получать бесплатно в пользование госсобственность

Госнедвижимость будет предоставляться «Беларусьфильму» безвозмездно в пользование.

Источник: Комсомольская правда

«Беларусьфильм» сможет получать в безвозмездное пользование государственную собственность. Это регламентирует соответствующее постановление Совмина (№ 409 от 28 июля 2025-го), которое опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Правительство включило национальную киностудию «Беларусьфильм» в перечень организаций, которым будет безвозмездно в пользование передаваться госнедвижимость.

Имущество, находящееся в государственной собственности, киностудии смогут предоставлять для выпуска фильмов без привлечения других производителей (продюсеров) либо с их привлечением. Однако во втором случае должно соблюдаться условие, что их доля финансовых средств в производстве не превышает 50% от общего объема.

Постановление вступило в силу после опубликования.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал позорищем происходящее в белорусском кино.

А еще мы писали, что минувшей весной два фильма «Беларусьфильм» победили на кинофестивале в Великобритании.

Тем временем некоторые виды пенсий вырастут с 1 августа в Беларуси.

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