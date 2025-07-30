В Подмосковье введут штрафы за нелегальное предложение такси в аэропортах

«Проектом закона предполагаем ввести дополнение в Кодекс Московской области об административных правонарушениях в статье 8.10. “Нарушение… запрета на предложение услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской области в аэропортах, за исключением мест, оборудованных для предложения или оформления таких услуг”. Предусматривается административная ответственность в виде административного штрафа», — сказала заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгения Каретникова в ходе заседания.