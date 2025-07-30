В Подмосковье введут штрафы за нелегальное предложение такси в аэропортах

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Штрафы за предложение услуг такси в аэропортах вне специально отведённых для этого мест введут в Подмосковье, такое решение принято в ходе 116-го заседания Мособлдумы.
«Проектом закона предполагаем ввести дополнение в Кодекс Московской области об административных правонарушениях в статье 8.10. “Нарушение… запрета на предложение услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской области в аэропортах, за исключением мест, оборудованных для предложения или оформления таких услуг”. Предусматривается административная ответственность в виде административного штрафа», — сказала заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгения Каретникова в ходе заседания.
Как пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, слова которого приводятся пресс-службой Мособлдумы, штрафы за данное нарушение составят 5 тысяч рублей для граждан, 20 тысяч рублей для должностных лиц и 50 тысяч рублей для юридических.
Новые правила будут действовать в аэропортах, расположенных на территории Московской области: Домодедово, Шереметьево и Жуковский.
Как рассказали в пресс-службе Мособлдумы, распространятся запрет будет на деятельность таксистов-нелегалов. Речь о тех водителях, которые навязчиво предлагают прибывшим пассажирам свои услуги. У пассажиров есть возможность заказать такси через официальные стойки в аэропортах или приложения агрегаторов.
Привлекать к ответственности за данное правонарушение будут уполномоченные сотрудники министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.