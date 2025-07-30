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Фонд «Защитники Отечества» начал обеспечивать ветеранов СВО адаптивной одеждой

Государственный фонд «Защитники Отечества» начал выдавать ветеранам специальной военной операции адаптивную одежду для реабилитации и занятий спортом. Ветераны с инвалидностью получают ее бесплатно.

Источник: Фонд "Защитники Отечества"

Обращение каждого ветерана экспертный совет фонда «Защитники Отечества» рассматривает индивидуально, чтобы подобрать для героев тот вариант, который подойдет им с учетом физических потребностей. Важно, чтобы у каждого защитника была возможность выбрать размер, цвет, модель подходящей ему одежды.

«Большинство ветеранов СВО с инвалидностью хотят продолжать работать, заниматься спортом, проводить время с семьей, быть полезными государству. Мы уже получили 700 заявок на комплекты адаптивной одежды от защитников, и это мотивация для наших производителей разрабатывать и создавать удобные современные модели. Такая одежда не просто функциональна, она учитывает реальные потребности человека, которые зачастую не берутся во внимание в массовом производстве», — отметила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Фото: Фонд «Защитники Отечества».

Всего до конца года фонд планирует выдать 1000 комплектов. Предусмотрено три вида: летний, зимний и демисезонный. В каждый из них входит до 12 позиций.

Ветераны отмечают удобство полученной одежды. «Я буду использовать эту одежду как в работе, так и в повседневной жизни. Она очень удобна, особенно для людей с ампутацией нижней конечности. В ней есть специальные потайные замки, благодаря которым, не снимая одежды, можно обслуживать протез или как-то его поправить. Она многофункциональная: есть строгий костюм для официальных мероприятий, есть спортивный костюм, есть все для зимы или осени», — сказал ветеран СВО из Кемеровской области — Кузбасса Александр Шатров.

Фото: Фонд «Защитники Отечества».

Возможность обеспечивать ветеранов адаптивной одеждой появилась у фонда «Защитники Отечества» благодаря поддержке Президента России Владимира Путина. Глава государства одобрил инициативу Анны Цивилевой на встрече с сотрудницами и героями СВО в марте 2025 года.

С целью развития отрасли адаптивных товаров фонд «Защитники Отечества» организует и проводит Международный конкурс дизайна адаптивной одежды «На крыльях». В этом году на конкурс поступило 286 заявок от модельеров и дизайнеров из 67 регионов России и семи зарубежных государств: Республики Беларусь, Турции, Иордании, Бразилии, Нигерии, Пакистана и Коста-Рики.

Итоговые мероприятия конкурса «На крыльях» — гала-показ и сессия, посвященная развитию реабилитационной отрасли — в этом году прошли в Государственном Эрмитаже в рамках Петербургского международного экономического форума.

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