Фонд «Защитники Отечества» начал обеспечивать ветеранов СВО адаптивной одеждой

Ветераны отмечают удобство полученной одежды. «Я буду использовать эту одежду как в работе, так и в повседневной жизни. Она очень удобна, особенно для людей с ампутацией нижней конечности. В ней есть специальные потайные замки, благодаря которым, не снимая одежды, можно обслуживать протез или как-то его поправить. Она многофункциональная: есть строгий костюм для официальных мероприятий, есть спортивный костюм, есть все для зимы или осени», — сказал ветеран СВО из Кемеровской области — Кузбасса Александр Шатров.