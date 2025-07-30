«ВкусВилл» сообщил о внутреннем сбое

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. У ритейлера «ВкусВилл» произошел внутренний сбой, из-за которого приостановлена работа сайта и мобильного приложения, однако утечек данных нет, это не кибератака, и офлайн-магазины работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
В среду на официальном сайте сети магазинов появилось сообщение: «Технические неполадки. Могут быть проблемы с оформлением заказа. Мы скоро все исправим».
«У нас, действительно, произошел внутренний сбой, в связи с чем временно приостановлена работа сайта и мобильного приложения. Изменения в конфигурации отсутствуют, подозрительных входов или утечки данных нет, что исключает кибератаку», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что прилагают все усилия, чтобы как можно скорее восстановить работу мобильного приложения и сайта. Офлайн-магазины работают в штатном режиме.