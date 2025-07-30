«ВкусВилл» сообщил о внутреннем сбое

«У нас, действительно, произошел внутренний сбой, в связи с чем временно приостановлена работа сайта и мобильного приложения. Изменения в конфигурации отсутствуют, подозрительных входов или утечки данных нет, что исключает кибератаку», — говорится в сообщении.