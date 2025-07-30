Врач поделилась правилами безопасного пикника

Как отметила медик в беседе с РИАМО, одним из главных рисков на пикнике остаются укусы клещей. Если мероприятие проходит вне оборудованных зон, вероятность контакта с насекомыми возрастает. Чтобы защититься, стоит надеть светлую одежду с длинными рукавами и манжетами, а также головной убор. Обязательны и репелленты, которые наносят на одежду.
С собой на пикник стоит взять антисептики и средства первой помощи: перекись водорода, стерильные салфетки и препараты от зуда после укусов насекомых. За состоянием детей нужно следить внимательнее: их кожа чувствительнее, а укусы комаров могут вызывать выраженные реакции.
Отдельно предупредили о рисках людей с аллергией. Пыльца, укусы насекомых и еда на пикнике могут спровоцировать тяжелую реакцию. Поэтому в аптечке должен быть кортикостероид в инъекционной форме: он помогает при отеке, крапивнице и приступах удушья.
Врач также напомнила, что летние пикники часто становятся источником пищевых отравлений. Готовые салаты с майонезом при температуре выше +20 °С портятся уже через 40 минут. Безопаснее взять на пикник свежие овощи и простые блюда без заправок.
Мясо и рыбу нужно покупать у проверенных производителей и мариновать самостоятельно. Хранить продукты следует в термосумке при температуре до +4 °С и готовить только до полной прожарки, когда из мяса вытекает прозрачный сок без крови.