Врач поделилась правилами безопасного пикника

Как отметила медик в беседе с РИАМО, одним из главных рисков на пикнике остаются укусы клещей. Если мероприятие проходит вне оборудованных зон, вероятность контакта с насекомыми возрастает. Чтобы защититься, стоит надеть светлую одежду с длинными рукавами и манжетами, а также головной убор. Обязательны и репелленты, которые наносят на одежду.