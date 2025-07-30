Кто возглавил ГАБТ им. Алишера Навои в Узбекистане — подробности

О новом назначении стало известно на совещании в ведомстве под председательством министра культуры РУз Озодбека Назарбекова.
В ходе совещания коллективу был представлен Алибек Кабдурахманов, назначенный на должность директора театра приказом министра культуры в связи с переходом директора Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои, народного артиста Узбекистана Рамиза Усманова на другую работу.
Назарбеков пожелал Алибеку Кабдурахманову успехов в работе, выразив уверенность, что тот мобилизует все свои знания и таланты для развития сферы.
Кабдурахманов также является главным дирижером Национального симфонического оркестра Государственной филармонии.