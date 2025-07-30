Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кто возглавил ГАБТ им. Алишера Навои в Узбекистане — подробности

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Заслуженный артист Узбекистана Алибек Кабдурахманов возглавил ГАБТ им. Алишера Навои, сообщает Министерство культуры республики.

Источник: Sputnik.uz

О новом назначении стало известно на совещании в ведомстве под председательством министра культуры РУз Озодбека Назарбекова.

В ходе совещания коллективу был представлен Алибек Кабдурахманов, назначенный на должность директора театра приказом министра культуры в связи с переходом директора Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои, народного артиста Узбекистана Рамиза Усманова на другую работу.

говорится в сообщении

Назарбеков пожелал Алибеку Кабдурахманову успехов в работе, выразив уверенность, что тот мобилизует все свои знания и таланты для развития сферы.

Кабдурахманов также является главным дирижером Национального симфонического оркестра Государственной филармонии.