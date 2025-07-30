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Под Красноярском выставили на продажу семью верблюдов за 450 тысяч рублей

В Емельяновском районе Красноярского края на сайте «Авито» появилось объявление о продаже семьи верблюдов.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В Емельяновском районе Красноярского края на сайте «Авито» появилось объявление о продаже семьи верблюдов.

По информации источника, стоимость всей семьи составляет 450 тысяч рублей, и купить верблюдов можно только комплектом.

Автор объявления, Ольга, сообщила, что в семье находятся самка, самец и их маленькая дочка. Самцам и самкам около 30 лет, и при надлежащих условиях содержания они могут жить до 55 лет. Детенышу пары чуть больше месяца.

Ольга также отметила, что это не единственная пара верблюдов на ферме. В дополнение к ним здесь живут еще четыре самки и два самца. В текущем году уже родилось три верблюжонка, а ожидается еще два.

В беседе с «ПМ» Ольга рассказала, что, продаваемая семья является самой старшей на ферме, и разлучение может негативно сказаться на их состоянии, поэтому они предлагаются только вместе. Верблюды были привезены из Алтая, расположенного на границе с Монголией, и прекрасно адаптировались к сибирским условиям, не боясь даже 30-градусных морозов.

Ольга также рассказала о шерсти верблюдов: они значительно обрастают и становятся лохматыми, длина шерсти местами достигает 12 сантиметров. К июню они сбрасывают шерсть и становятся почти лысыми, но с июля начинают снова обрастать.

Ферма, на которой находятся верблюды, также предлагает экскурсии для туристов. Здесь можно встретить других животных, таких как страусы, яки и ослы. Все обитатели фермы очень контактные и спокойные, что позволяет посетителям кормить их с руки.