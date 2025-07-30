Под Красноярском выставили на продажу семью верблюдов за 450 тысяч рублей

В беседе с «ПМ» Ольга рассказала, что, продаваемая семья является самой старшей на ферме, и разлучение может негативно сказаться на их состоянии, поэтому они предлагаются только вместе. Верблюды были привезены из Алтая, расположенного на границе с Монголией, и прекрасно адаптировались к сибирским условиям, не боясь даже 30-градусных морозов.