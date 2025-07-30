В РКН рассказали об отечественных сервисах по замеру скорости интернета

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Роскомнадзор рекомендует пользоваться доверенными российскими сервисами по замеру скорости и качества интернет-соединения, например, «ПроСеть», которое доступно для пользователей на операционной системе (ОС) Android, заявили РИА Новости в ведомстве.
«Роскомнадзор рекомендует пользоваться доверенными российскими сервисами. Специалисты подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) разработали приложение “ПроСеть”, — говорится в сообщении.
Там рассказали, что это отечественное решение для проверки скорости передачи данных, уровня мобильного сигнала и доступности интернет-ресурсов для устройств на ОС Android. Приложение можно скачать из Rustore.
Ранее в среду Роскомнадзор заявил РИА Новости, что заблокировал доступ к сервису по измерению скорости и качества интернет-соединения Speedtest от компании Ookla.