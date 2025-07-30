Откуда появилась фраза «салам алейкум», когда нельзя ее говорить и как на нее отвечать

«Сам пророк Мухаммад (мир ему) широко использовал его в своей жизни и рекомендовал своим последователям распространять “салям” как способ укрепления братства и доброжелательности среди людей. В хадисах говорится: “Вы не войдете в рай, пока не уверуете, а не уверуете, пока не будете любить друг друга. Не хотите ли, чтобы я указал вам на то, что, если вы будете это делать, вы будете любить друг друга? Распространяйте салям (мир) между собой”, — пояснил Рушан Аббясов.